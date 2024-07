Sei ancora svincolato? Da noi faresti benissimo: Marcos Alonso in Serie A a parametro zero | Dalle parole all’offerta

Il difensore spagnolo è pronto a fare ritorno in Serie A in un club che vuole puntare forte su di lui: accordo in vista tra le parti.

Lo scorso 1 luglio si sono conclusi tanti contratti di diversi giocatori. Tra questi c’è anche quello di Marcos Alonso, che ha lasciato il Barcellona. Dopo due anni infatti l’avventura del terzino sinistro in Catalogna si è conclusa. Troppi i problemi fisici che lo hanno tenuto spesso e volentieri ai box.

Allo stesso modo poi anche il ragazzo, a causa del poco spazio, ha spinto per non rinnovare il proprio contratto con i Blaugrana. Adesso però per il 33enne è arrivato il momento di trovare una nuova squadra. Essendo disponibile al trasferimento a parametro zero, e potendo contare sulle sue ottime qualità, non sarà difficile per lui prendere parte ad un nuovo progetto.

E stando alle indiscrezioni di mercato delle ultime ore questo potrebbe essere proprio in Serie A, dove un club in particolare lo ha messo nel mirino e ha deciso di puntare su di lui per rafforzarsi. Per l’ex calciatore del Chelsea dunque si tratterebbe di un ritorno in Italia, dopo che ha militato per diversi anni nella Fiorentina.

Destinazione italiana per Marcos Alonso

Il difensore spagnolo sarebbe nel mirino di diverse squadre nel nostro campionato, che appunto vorrebbero cogliere l’occasione per prendere un profilo del genere a parametro zero. Tra queste c’è di sicuro la Juventus, che in questo modo andrebbe a puntellare ulteriormente il pacchetto arretrato a disposizione di Thiago Motta.

Allo stesso modo poi anche il Napoli di Conte, che stima da sempre il giocatore, segue con attenzione la situazione. Da non escludere poi anche l’ipotesi Roma, che con gli addii di Diego Llorente e Dean Huijsen valuta realmente di poterlo prendere, regalando così a Daniele De Rossi un rinforzo importante per la propria retroguardia.

Non è tramontata l’ipotesi Inter

Un’altra destinazione che aveva visto il possibile approdo di Marcos Alonso era quella nerazzurra. I campioni d’Italia in carica però, anche con le parole del presidente Beppe Marotta, avevano smentito la possibile trattativa.

Dopo che la Beneamata però ha perso ogni chance di arrivare a Cabal, che ormai è un nuovo giocatore della Juventus, ai piani alti di Appiano Gentile si potrebbe ragionare realmente su questo affare che vedrebbe l’ex Viola in maglia interista.