Jack, questo è il nostro progetto: firmi? Bonaventura firma in Serie A: costruiscono una squadra da Europa che conta

L’ex calciatore della Fiorentina è pronto a ripartire da questo club, che sta allestendo un organico di grande spessore per il prossimo anno.

Quella che si è conclusa qualche mese fa è stata l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ha lasciato Firenze dopo 4 anni, tra le lacrime dei tifosi e non solo, che lo vedevano come uno dei principali idoli. Una scelta a sorpresa però quella da parte della società di non rinnovargli il contratto. Jack infatti ha disputato un campionato meraviglioso, nel quale ha messo a segno 8 reti e fornito 3 assist in 31 partite.

A nulla però come detto queste sono servite. Rocco Commisso e company hanno deciso di non prolungare e il giocatore se n’è andato a parametro zero. La decisione in realtà era già nell’aria, visto che durante il campionato spesso il procuratore del 34enne ha lanciato pesanti frecciatine al club gigliato.

Adesso però per il classe 89 è tempo di pensare al futuro. Il ritiro, visto anche il suo ottimo stato di forma, è ancora lontano, e per questo motivo per lui si stanno spalancando le porte di diverse possibilità anche piuttosto importanti in vista del prossimo campionato. Ovviamente Jack rimarrà in Serie A, dove ad attenderlo ci sono alcune squadre. Una in particolare però nelle ultime ore sta facendo sul serio ed è pronta a portarselo a casa per dar vita ad una rosa in grado di competere per l’Europa che conta.

La nuova squadra di Bonaventura

Nelle ultime ore sembra che si stiano intensificando in maniera importante i dialoghi tra il Torino e l’agente di Bonaventura per provare a trovare un accordo che possa consentire al giocatore di trasferirsi sotto la Mole.

La società del presidente Urbano Cairo vuole mettere in piedi una rosa di tutto rispetto che possa essere in grado di competere per un posto in Europa. E uno dei primi tasselli da portare a casa è proprio l’ex centrocampista della Viola.

Granata in pole position, ma le altre squadre non mollano

Nonostante il Toro ad oggi pare in netto vantaggio sulla concorrenza, le altre società sul giocatore non hanno ancora mollato del tutto la presa per arrivare al giocatore.

In particolar modo troviamo il Como, autentico protagonista di questa finestra di mercato estivo,e che continua ad insistere e a sondare il terreno per Bonaventura.