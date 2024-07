Fa niente se hai firmato adesso: se arriva l’offerta giusta è ciao ciao Milan | Ibrahimovic lo vende immediatamente

Zlatan Ibrahimovic ha preso in mano le redini del mercato del Milan. L’ex fuoriclasse svedese sta per realizzare una cessione di rilievo

Il mercato del Milan è sempre più saldamente in mano a Zlatan Ibrahimovic. È l’ex fuoriclasse svedese, insieme al direttore sportivo Geoffrey Moncada, a disegnare le strategie per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Strategie che dopo un periodo di apparente immobilismo iniziano a dare dei frutti.

Il primo colpo messo a segno dai rossoneri è il tanto atteso centravanti di qualità che il Diavolo inseguiva da almeno un anno. Sfumato l’olandese del Bologna Zirkzee, accasatosi al Manchester United, a Milanello approderà l’ex juventino Alvaro Morata, strappato all’Atletico Madrid per 12 milioni di euro.

Il centravanti della Spagna neo campione d’Europa è destinato a occupare il ruolo di titolare ma alla luce di una stagione lunga e impegnativa come la prossima un solo attaccante non può bastare: per questo il Milan è alla ricerca di un altro numero nove.

Negli ultimi giorni sono circolati con una certa insistenza i nomi dell’inglese della Roma Tammy Abraham e del tedesco del Borussia Dortmund Niclas Füllkrug, ma finora Ibrahimovic si è limitato a prendere informazioni in merito alla fattibilità delle due operazioni.

Milan, la cessione è imminente: Fonseca non lo vuole

In teoria un centravanti considerabile di riserva è già in casa e smania dal desiderio di mettersi in mostra. Stiamo parlando di Luka Jovic, il ventiseienne serbo fresco di rinnovo di contratto, reduce da una stagione in chiaroscuro ma con tanta voglia di dimostrare tutto il suo valore.

Un desiderio che rischia però di non essere realizzato. L’ex Real Madrid infatti non sembra rientrare nei piani tecnico-tattici del nuovo allenatore che al suo posto vorrebbe un giocatore con caratteristiche molto diverse.

Milan, l’addio a Jovic si avvicina: le offerte stanno arrivando

Sfumata la possibilità di inserire Jovic nella trattativa con la Roma per Abraham, il futuro del centravanti serbo potrebbe parlare arabo o russo. I soliti club del campionato saudita avrebbero manifestato un certo interesse nei suoi confronti.

Non solo, perché anche lo Zenit di San Pietroburgo ha chiesto informazioni sui costi di un suo possibile acquisto. Un’eventuale trattativa con il club russo rischia però di non vedere la luce a causa delle sanzioni che l’Europa occidentale ha stabilito nei confronti della Federazione russa a causa del conflitto in Ucraina. Intanto Jovic attende di conoscere il suo destino.