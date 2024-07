Manna ha detto OK, Conte ha detto OK: puoi lasciare il Napoli | Prima cessione pesantissima

Comincia a prendere forma il mercato del Napoli sia in entrata che in uscita. Antonio Conte e De Laurentiis hanno le idee molto chiare

Dopo gli acquisti, per ora concentrati nel reparto difensivo, il Napoli ha deciso di far partire il piano cessioni. A parte la vicenda legata a Victor Osimhen, che esula da tutto il resto, gli azzurri si stanno impegnando a cercare acquirenti per quei giocatori che non rientrano del nuovo progetto tecnico targato Antonio Conte.

Finora la società ha consegnato all’ambizioso ed esigente tecnico pugliese tre rinforzi di spessore: due difensori centrali come Rafa Marin e Alessandro Buongiorno e un esterno di grande esperienza come Leonardo Spinazzola.

Il resto della campagna acquisti dipenderà in tutto e per tutto dalle operazioni in uscita che la società riuscirà a realizzare: tra cessioni e possibili scambi la rosa a disposizione di Conte può andare incontro a profondi cambiamenti.

La difesa grazie ai nuovi innesti può dirsi al completo, lo stesso o giù di lì vale per il centrocampo. È dunque in attacco che sono attese le maggiori novità. Il Napoli, come accennato in precedenza, dovrà prima o poi risolvere la questione Osimhen ma con ogni probabilità quella del bomber nigeriano non sarà l’unica cessione nel reparto avanzato.

Napoli, c’è il via libera di Antonio Conte: l’addio è a un passo

Nelle ultime ore ha infatti preso piede la trattativa con l’Everton, il club appena acquistato dall’imprenditore americano e proprietario della Roma Dan Friedkin, per l’attaccante danese Jesper Lindstrom. Dopo una sola stagione l’esperienza dell’ex Eintracht Francoforte alle pendici del Vesuvio sta per concludersi.

Antonio Conte era stato esplicito fin dall’inizio: l’esterno danese non rientrava nei suoi piani e la società avrebbe potuto cederlo in qualsiasi momento. Momento che sembra dunque arrivato, alla luce dell’intesa di massima raggiunta con il club di Liverpool.

Napoli, accordo vicino con l’Everton: Lindstrom è in uscita

Sia la società che i tifosi speravano che Lindstrom offrisse un rendimento all’altezza della sua fama, ma l’esterno scandinavo ha deluso le attese. Complice la stagione a dir poco disastrosa degli ex campioni d’Italia, non è riuscito quasi mai a dimostrare il suo valore.

Nei prossimi giorni la trattativa con l’Everton dovrebbe chiudersi con l’auspicata fumata bianca: mentre i due club sono d’accordo manca l’intesa tra i Toffees e il giocatore. Antonio Conte attende sviluppi ed eventuali nuovi rinforzi.