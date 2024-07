Siamo tutti d’accordo? Allora firmiamo: preso James Rodriguez | Capolavoro a parametro zero

Dopo una Copa America vissuta da protagonista assoluto il ‘Bandido’ è pronto a tornare in Europa, e un club a sorpresa lo vuole con sé.

Nella Copa America che si è conclusa qualche giorno fa abbiamo assistito all’ennesimo trionfo dell’Argentina, che sta vivendo un periodo d’oro. Per l’Albiceleste infatti si tratta del secondo successo continentale consecutivo, a cui vanno aggiunti la Finalissima vinta contro l’Italia e soprattutto il Mondiale in Qatar. Un trionfo che dunque sancisce il predominio assoluto di Leo Messi e compagni sulla scena Sud Americana e non solo.

Durante la competizione giocatasi negli Stati Uniti però abbiamo assistito ad una sorpresa assoluta, capace di arrivare fino in fondo al torneo e di dare filo da torcere alla selezione allenata da Lionel Scaloni, vincente solo ai supplementari grazie ad un gol di Lautaro Martinez. Stiamo parlando chiaramente della Colombia, autrice di una fantastica cavalcata.

A brillare tra le fila dei Cafeteros c’è stato il suo capitano, James Rodriguez, che dopo essere finito quasi nel dimenticatoio è tornato a far parlare di sé. L’ex stella del Real Madrid, vincitore di 5 premi come uomo partita in sette incontri disputati, è stato nominato come miglior giocatore della competizione, fornendo 6 assist e siglando una rete nel torneo. Abbiamo rivisto dunque all’opera una delle migliori versioni del fantasista colombiano, che adesso può vivere una nuova giovinezza.

Futuro in Europa per James

Al momento James gioca in Brasile nel Sao Paolo, ma dopo quanto fatto vedere di buono in Copa America quella di un suo ritorno in Europa è più di una seria possibilità. A 33 anni il calciatore può ancora dire la sua ad alti livelli e appunto lo ha dimostrato nelle scorse settimane.

Per questa ragione stanno cominciando a farsi sempre più in avanti i discorsi su un possibile approdo nel vecchio continente. Le voci più clamorose però riguardano un incredibile acquisto da parte di una squadra di Serie A.

Dove giocherà il fuoriclasse colombiano?

Secondo gli ultimi rumors la Fiorentina starebbe ragionando sulla possibilità di prendere James Rodriguez a parametro zero per regalare un innesto di qualità e talento a mister Raffaele Palladino.

Una notizia che dunque ha fatto felice di sicuro il tecnico, ma anche la piazza viola, desiderosa di un nome altisonante per tornare a sognare. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi giorni e se James approderà davvero a Firenze.