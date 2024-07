Arthur + Bonaventura: insieme per la lotta salvezza in Serie A | Colpi da gigante

Un club a sorpresa è pronto a comporre un centrocampo degno di nota, formato dai due ex giocatori della Fiorentina.

La Fiorentina dall’inizio della sessione di mercato estiva ha messo in atto una rivoluzione quasi totale per tornare a dire la sua ad alti livelli. Prima di tutto c’è stato il cambio di panchina, dove Vincenzo Italiano ha deciso di andare via passando al Bologna per giocare la Champions League. Il suo posto è stato preso da Raffaele Palladino, reduce da due ottime stagioni a Monza.

Tanti cambi poi sono stati fatti e continueranno ad esserci sul mercato, dove diversi giocatori se ne sono andati e lasceranno posto a dei volti nuovi. Uno dei ruoli più colpiti da questo drastico cambiamento è il centrocampo. Nel settore mediano del campo infatti se ne sono andati Duncan, Castrovilli, Bonaventura e Arthur. Per quanto riguarda questi ultimi due però si sta delineando un futuro a sorpresa.

Infatti entrambi i giocatori sono finiti nel mirino della medesima squadra, pronta a mettere a segno due colpi da gigante e a comporre una regia da sogno in vista della prossima annata, dove l’obiettivo del club sarà la permanenza in Serie A. Dunque i due calciatori dopo la stagione a Firenze si troveranno ancora con la stessa casacca.

I due ex Viola trovano squadra

Bonaventura al momento si trova svincolato, visto che ha lasciato la società di Rocco Commisso a scadenza del contratto. Arthur invece è tornato alla Juventus dopo il prestito scorso alla Fiorentina, ma è stato già messo alla porta dalla Vecchia Signora. Thiago Motta infatti non lo ha nemmeno convocato per il ritiro in Germania, facendogli capire di doversi trovare una nuova sistemazione.

Per questa ragione dunque entrambi sono a caccia di una nuova squadra che punti su di loro. E l’occasione che i due cercavano sembra ormai essere arrivata da un club di bassa classifica.

Il Como continua nella sua pazza campagna acquisti

La squadra allenata da Cesc Fabregas, neopromossa in Serie A e che in teoria avrebbe come obiettivo quello di mantenere la categoria, continua a lavorare in maniera importante sul mercato.

Fino ad ora i lariani hanno portato sulle rive del lago giocatori del calibro di Belotti, Alberto Moreno, Reina e soprattutto Varane. Per rafforzare la regia dunque il sogno adesso è sui due giocatori ex Fiorentina, che andrebbero a far alzare ulteriormente il livello della squadra lombarda.