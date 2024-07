Siamo tutti d’accordo? Allora proviamoci: colpo Mario Balotelli | In Serie A per sognare l’Europa

Ultima chance per Super Mario di dire la sua in un grande campionato e nel nostro paese: il club lo vuole per sognare un posto in Europa.

Nel corso della storia del calcio migliaia di talenti sono stati sprecati. A volte i giocatori non hanno la testa giusta per affrontare una carriera da professionista ad alti livelli, e di conseguenza, nonostante abbiano delle doti eccelse, finiscono per bruciarsi e non sfondare. Se guardiamo al nostro orticello di sicuro l’esempio più lampante riguarda Mario Balotelli.

Esploso nel vivaio dell’Inter Super Mario mette fin da subito in mostra qualità da fenomeno, ma nel corso della sua carriera il problema è stato sempre e solo uno: troppi colpi di testa che non gli hanno consentito di fare il definitivo salto di qualità e di rimanere ad alti livelli per tanti anni. Per questa ragione ad oggi, quando ha appena 33 anni, l’attaccante è sparito dai principali campionati europei e si trova al momento svincolato.

Nei giorni scorsi il suo futuro pareva poter essere in Brasile, al Corinthians, ma il presidente del club carioca ha smentito questa possibilità. Ma un nuovo scenario sembra potersi realizzare per Balotelli. A quanto pare infatti un club di Serie A è intenzionato a dargli un’ultima grande occasione, e con lui punta a qualificarsi in Europa.

Balotelli, ultimo ballo in Serie A

La squadra protagonista assoluta di questo mercato estivo finora in Italia è stata, a sorpresa, senza dubbio il Como. La squadra allenata da Cesc Fabregas sta portando sulle rive del lago diversi elementi di spessore. Basti pensare che ormai anche Raphael Varane sta per firmare con il club lombardo.

Ed è proprio la società dei fratelli Hartono che potrebbe dare un’ultima grande occasione a Mario Balotelli, il quale rientrerebbe nelle mire dei lariani per occupare il posto di quarto slot nell’attacco, dove si stanno sondando anche profili come Martial e Depay.

Esperienza e qualità per Fabregas, che ragiona sui ”colpi di testa”

Prendere un giocatore come Mario Balotelli rappresenterebbe un colpo di esperienza assoluta per il Como, che in questo modo può continuare a sognare di raggiungere una storica qualificazione in Europa.

C’è però una questione che sta facendo riflettere Fabregas sulla possibilità di acquistare Super Mario, e riguarda ovviamente la sua difficoltà nella gestione. Un elemento come lui potrebbe solo danneggiare lo spogliatoio, facendo naufragare così i sogni di gloria lariani.