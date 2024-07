Como piglia tutto: vuoi venire da noi? Si muove Fabregas in prima persona e “ruba” il colpo all’Inter

Il tecnico spagnolo è al lavoro per prendersi un altro pezzo da novanta. Questa volta sarà l’Inter a rimanere a bocca asciutta.

Più che una neopromossa che punterà a salvarsi e a mantenere la categoria, il Como sembra una squadra che vuole andare a tutti i costi in Europa. Eravamo tutti a conoscenza della grande potenza economica della famiglia proprietaria del club che sorge sulle rive del lago, ma un mercato di questa fattura in pochissimi se lo aspettavano.

Fino ad oggi il club lombardo si è assicurato nomi a dir poco altisonanti. Dopo aver cominciato con Andrea Belotti, i lariani si sono portati a casa gente del calibro di Dossena, Reina, Alberto Moreno, Pau Lopez e la ciliegina sulla torta Raphael Varane. Il difensore centrale francese, campione del mondo con la Francia nel 2018 e vincitore di diverse Champions League ai tempi del Real Madrid è di sicuro il fiore all’occhiello di questa campagna acquisti, sia per il suo curriculum ma anche perché il transalpino ha solo 31 anni, e di conseguenza può giocare ad alti livelli ancora per diverso tempo.

Ma la clamorosa campagna acquisti della squadra allenata da Cesc Fabregas non è affatto terminata, e nelle ultime ore a quanto pare la società ha messo nel mirino un altro giocatore di altissimo livello, il quale è seguito anche dall’Inter, che adesso rischia di rimanere a bocca asciutta dopo la mossa del tecnico spagnolo.

Altro colpo eccellente del Como

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato su Mario Hermoso si sarebbe inserito anche il Como. A quanto pare infatti Cesc Fabregas ha intrapreso i discorsi con il suo connazionale per convincerlo a trasferirsi sulle rive del lago, e l’affare ad oggi pare piuttosto fattibile.

A rimanere a bocca asciutta, qualora la trattativa si chiudesse per davvero, sarebbe innanzitutto l’Inter, da tempo in contatto con il difensore, ma anche il Napoli, con Antonio Conte che vorrebbe il calciatore per rafforzare la propria retroguardia.

Difesa da sogno per Fabregas

Qualora riuscissero a prendere davvero anche Hermoso, pure lui come Varane disponibile al trasferimento a parametro zero, i lariani andrebbero a formare una retroguardia di altissimo livello composta proprio dallo spagnolo e dall’ex Real Madrid.

Come dicevamo in precedenza però al momento si tratta solamente di indiscrezioni e voci, anche se i prossimi giorni potranno dirci di più da questo punto di vista.