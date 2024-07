Visite mediche specialistiche: ad agosto ti prendiamo | Clamoroso Berardi: torna in Serie A

Il capitano del Sassuolo non vuole rimanere in Serie B ed è pronto a trasferirsi in un club del massimo campionato.

Ogni estate, più o meno da 10 anni a questa parte, il nome di Domenico Berardi comincia a scaldare i cuori delle tifoserie di mezza Serie A. Tutte le volte sembra essere arrivata l’ora per lui di lasciare il Sassuolo, squadra di cui è diventato una vera e propria bandiera, ma alla fine, tra trattative reali e presunte tali, le cose si concludono sempre con un nulla di fatto.

In questa finestra di mercato estivo invece pareva che il giocatore calabrese dovesse finire nel dimenticatoio. L’ala destra infatti si è fatta male negli scorsi mesi in maniera piuttosto pesante, e a quanto pare dovrà rimanere ai box almeno fino ad ottobre prossimo. Un periodo lunghissimo, e se consideriamo il fatto che il giocatore avrà bisogno anche di qualche mese per rimettersi in forma ed entrare in condizione, fa sì che il suo stop duri almeno fino a gennaio.

Ciò nonostante però le cose non stanno andando così, e nelle ultime ore un club pare aver deciso di prendere Berardi nonostante il suo stato fisico. Per lui dunque si prospetta un ritorno nel massimo campionato, visto che il Sassuolo è ormai retrocesso in Serie B, con questa squadra che vuole puntarci per davvero.

Ecco chi vuole Berardi

Captata la possibilità di poter acquistare un calciatore del suo calibro a poco prezzo, diversi club stanno ragionando sul da farsi. In primis ad oggi sembrerebbero esserci il Napoli e la Juventus, che già lo scorso anno è stata ad un passo dal suo acquisto.

Allo stesso tempo però non si tirano fuori nemmeno la Fiorentina, la Roma e il Bologna, dove mister Vincenzo Italiano farebbe carte false per accaparrarsi le prestazioni del numero 10 neroverde.

I club monitorano la sua situazione fisica

Al momento quella di prendere Berardi per queste squadre è solamente una semplice idea, e non c’è alcuna trattativa in corso per chiudere un affare del genere.

Le società in questione prima di lanciarsi in un affare del genere vogliono valutare al meglio le condizioni del ragazzo, e con tutta probabilità nella seconda metà di agosto si sapranno notizie maggiori da questo punto di vista. Non ci resta dunque che aspettare per capire se Berardi giocherà in Serie A e dove.