Scatto improvviso Milan: ti diamo la maglia numero 9 | Visite mediche, firma e si comincia

Il club rossonero ha ormai preso il nuovo centravanti, che guiderà il reparto offensivo di mister Paulo Fonseca il prossimo anno.

Dopo una stagione non vissuta proprio nel migliore dei modi, e che ha visto il fallimento di praticamente tutti gli obiettivi prefissati, il Milan vuole ripartire il prossimo anno con grande entusiasmo e forza di volontà. E’ chiaro che per far sì che le cose vadano per il meglio bisognerà cambiare tanto. La prima modifica, che di sicuro è la più importante, riguarda la panchina, dove Stefano Pioli se n’è andato e ha fatto posto a Paulo Fonseca.

Diversi cambi ci saranno anche a livello di rosa. Dopo l’addio di Olivier Giroud, che non ha rinnovato in proprio contratto e si è accasato in Mls, il club sette volte vincitore della Champions League deve trovare un degno sostituto, e il casting è iniziato già da diverse settimane. Nelle ultime ore però sembra essere stata presa una decisione ufficiale.

Il Diavolo ha infatti deciso il nome che si andrà a portare sulle spalle l’attacco per la prossima stagione, ed è pronto ad affidargli la maglia numero 9. A breve per il calciatore ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto, che gli permetterà di cominciare la sua nuova avventura.

Ecco il nuovo attaccante del Milan

Ormai è deciso: Alvaro Morata sarà il nuovo attaccante del Milan. Il fresco campione d’Europa stando alle ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe firmare un contratto di quattro anni (con opzione per il quinto) ad un ingaggio di 5 mln di euro a stagione.

Un colpo importante dunque quello messo a segno da parte della società milanese, sia per la qualità del giocatore, artefice di un grande Europeo e di un’annata proficua a livello realizzativo con l’Atletico Madrid, e anche per il costo dell’operazione. Per assicurarsi lo spagnolo il Milan sborserà i 13 mln di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Ritorno in Serie A per Morata

Nelle ultime settimane il centravanti aveva fatto capire a chiare lettere di voler tornare nel nostro campionato. A questo ‘appello’ però non ha risposto la Juventus, club nel quale Morata ha giocato per quattro stagioni, e nemmeno la Roma, altra squadra alla ricerca di un bomber.

Il Milan però dal canto suo, dopo qualche giorno di attente valutazioni, non si è fatto scappare questa occasione e si è portato a casa un attaccante di esperienza e qualità.