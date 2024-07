Questa settimana firmiamo: Rabiot ha detto si | Sta per esplodere la bomba del calciomercato estivo

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scrivere. Il ventinovenne centrocampista francese è svincolato e non rinnoverà con la Juventus

Adrien Rabiot è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il ventinovenne centrocampista francese, fresco di eliminazione in semifinale agli Europei di Germania con la propria nazionale, ha deciso di lasciare la Juventus dopo cinque stagioni.

Il contratto che legava l’ex Paris Saint Germain ai bianconeri è scaduto il 30 giugno scorso e le chance che sia rinnovato sono ormai pari a zero. Il direttore sportivo juventino Cristiano Giuntoli tra l’altro ha già provveduto a sostituirlo il brasiliano Douglas Luiz e il figlio di Lilian Thuram, l’ex Nizza Khephren Thuram.

Rabiot da settimane ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di una squadra in grado di soddisfarne le richieste economiche e progettuali: punto di forza della Nazionale di Deschamps, Rabiot vuole giocare in un club in grado di competere ad altissimi livelli sia nel proprio campionato che in Champions League.

Il sogno del mediano transalpino è il Real Madrid che in quel reparto presenta però il tutto esaurito. Le alternative di alto livello non mancano: ad esempio il Liverpool e il Bayern Monaco che non sarebbero però andati oltre il semplice sondaggio esplorativo.

Rabiot, sfuma il sogno Real: a sorpresa resterà in Serie A

E se alla fine Adrien Rabiot rimanesse in Italia, in un’altra big di Serie A? Sul tavolo della signora Veronique, onnipresente mamma e agente del giocatore, è arrivata una super offerta da parte del Milan che pare seriamente intenzionato ad ingaggiare l’ormai ex bianconero.

Lo stesso allenatore rossonero Paulo Fonseca ha dato il suo scontato benestare all’arrivo del centrocampista transalpino che in queste ore sta riflettendo sulla proposta del Milan. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, grande estimatore di Rabiot, si sta spendendo affinché l’operazione vada in porto.

Rabiot, il Milan lo vuole a tutti i costi: decisivi i prossimi giorni

Una decisione definitiva sarà presa dal giocatore forse già all’inizio della prossima settimana. La dirigenza milanista vuole avere una risposta quanto prima, per poter eventualmente orientarsi su altri obiettivi.

Rabiot insieme a Fofana e Loftus Cheek: questo è il terzetto di centrocampo titolare che Paulo Fonseca vorrebbe avere a disposizione in vista della prossima stagione. Moncada e Ibrahimovic non vedono l’ora di accontentarlo.