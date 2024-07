Marotta chiama, Oaktree risponde: non se ne parla minimamente | Sembrava fatta, è saltato il colpo

L’Inter sta studiando i prossimi colpi di mercato da mettere a segno in attesa dell’ufficialità del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi

Fino ad ora l’Inter campione d’Italia e la Juventus sono le due squadre di vertice che meglio si sono mosse sul mercato in entrata. I nerazzurri hanno anticipato tutti prenotando già durante lo scorso inverno due rinforzi a parametro zero come il centrocampista polacco Piotr Zielinski e il centravanti iraniano Mehdi Taremi.

Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno poi dovuto fare i conti con l’avvicendamento ai vertici della società e l’arrivo del fondo americano Oaktree al posto dei cinesi del gruppo Suning.

Un passaggio molto delicato che ha inevitabilmente rallentato le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Come ormai tutti sanno l’ex presidente Steven Zhang non ha rispettato la scadenza prevista per la restituzione del prestito ottenuto da Oaktree che come da accordi presi a suo tempo ha rilevato le quote dell’Inter diventandone il proprietario.

A complicare il quadro sul piano più strettamente tecnico anche in ottica di rafforzamento della rosa è andato in scena poi il grave infortunio occorso all’esterno canadese Tajon Buchanan, che si è procurato la frattura della tibia durante un allenamento con la propria nazionale.

Marotta, stavolta Oaktree ha eretto il muro: non c’è niente da fare

Per ovviare all’assenza prolungata di Buchanan che non tornerà prima di novembre, i dirigenti dell’Inter hanno pensato di inserire in rosa un terzo elemento preso a parametro zero trovando però la dura opposizione di Oaktree.

Il fondo statunitense infatti non approva in linea di massima questo tipo di operazioni che hanno come controindicazione una carenza sostanziale in termini di progettualità. In realtà i dirigenti nerazzurri starebbero pensando a un rimpiazzo, quindi a un’operazione poco impegnativa sotto l’aspetto economico.

Oaktree, resta il no a Marotta: il difensore andrà altrove

Beppe Marotta aveva messo nel mirino il ventinovenne difensore centrale Mario Hermoso, liberatosi a parametro zero dall’Atletico Madrid. Sul giocatore era piombato inizialmente il Napoli ma la richieste delle commissioni da parte dei procuratori è stata ritenuta eccessiva da De Laurentiis.

Ausilio e Marotta hanno cercato di approfittarne ma Oaktree ha bloccato l’operazione. Nelle ultime ore i due dirigenti starebbero facendo pressione per ottenere un sostanziale via libera: Hermoso sarebbe la classica eccezione che conferma la regola. Staremo a vedere.