Toh chi si rivede: Jovetic torna in Serie A a parametro zero | Salvezza con vista Europa

Jo Jo è pronto a fare ritorno nel nostro campionato in un club che vuole salvarsi ma che sogna anche di centrare un piazzamento europeo.

Tutti gli appassionati di calcio, in particolar modo i tifosi della Fiorentina, ricorderanno con enorme piacere Stevan Jovetic. Il talento montenegrino nei suoi primi anni di carriera ha fatto magie con la maglia Viola, diventando uno dei calciatori più ambiti in Europa. Dopo vari tira e molla il giovane è passato al Manchester City, ma qui, soprattutto per via dei continui problemi fisici, non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità.

Per questo poco dopo torna in Serie A, questa volta con la maglia dell’Inter, regalando però solamente pochi sprazzi del grande calciatore conosciuto a Firenze. Da allora Jo Jo ha cominciato un lungo girovagare per l’Europa, che lo ha portato a giocare fino allo scorso anno con la maglia dell’Olympiacos, dove ha battuto proprio la sua Fiorentina in finale di Conference League.

Qualche giorno fa però è arrivata la notizia che ha visto il mancato rinnovo del suo contratto con il club greco. Per questa ragione adesso stanno cominciando a palesarsi diverse ipotesi per il suo futuro. Una delle più forti ad oggi però riguarda un suo clamoroso ritorno in Serie A, in una squadra che vuole centrare la salvezza ma che allo stesso tempo sogna l’Europa.

Jo Jo torna in Italia

Subito dopo aver dato l’addio all’Olympiacos, diversi rumors di mercato hanno indicato un ritorno in Italia per Stevan Jovetic. A quanto pare il Como, che sta costruendo una squadra di tutto rispetto, gli avrebbe messo gli occhi addosso e sarebbe pronto a prenderlo a parametro zero.

La squadra allenata da Cesc Fabregas infatti sta valutando di portare sulle rive del lago diversi calciatori di esperienza e qualità, e anche Jo Jo fa parte di questi.

Jovetic può ancora dare qualcosa

Arrivato alla soglia dei 35 anni, che compirà il prossimo novembre, Jovetic sente di poter dare ancora qualcosa ad alti livelli. Le sue qualità tecniche infatti non sono in dubbio, e potrebbe deliziarci per un ultimo anno in Serie A.

La questione che preoccupa il diretto interessato e ovviamente anche il Como però riguarda il suo stato fisico. Come detto in precedenza le sue condizioni sono sempre instabili, e una società deve valutare bene il rischio di prendere un giocatore da mantenere in infermeria per un’intera stagione.