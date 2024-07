Mister, me lo mandi in prestito? Ibra chiama Ancelotti: richiesta la stellina del Real Madrid

Il Milan deve ancora consegnare al nuovo allenatore Paulo Fonseca i rinforzi promessi. Da qualche ora è spuntato il nome di un grande talento

Due o tre innesti di alto livello per costruire una rosa più forte e competitiva, in grado di dare del filo da torcere ad Inter e Juventus, le rivali di sempre. È la missione aziendale del Milan in questa sessione di mercato, soprattutto in seguito all’addio dopo cinque anni di Stefano Pioli.

Il nuovo allenatore, il portoghese Paulo Fonseca, avrà presto a disposizione almeno un paio di acquisti importanti, il centrocampista francese Youssouf Fofana e il centravanti spagnolo Alvaro Morata, con i quali la dirigenza rossonera ha già raggiunto un accordo.

Si tratta delle due priorità di questa sessione estiva per il Milan che soltanto in un secondo momento penserà ad arricchire ulteriormente l’organico. Da questo punto di vista però Zlatan Ibrahimovic, diventato ormai il braccio operativo della proprietà americana sul mercato, avrebbe già individuato un possibile nuovo innesto.

L’ex fuoriclasse svedese secondo quanto riportato da SportMediaset si sarebbe mosso in prima persona per portare a Milanello uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico internazionale. Si tratta di un giovane attaccante messosi in luce anche agli Europei di Germania.

Ibra si rivolge al Real Madrid, la richiesta è esplicita: vuole proprio lui

In base alle notizie riportate dal telegiornale sportivo dell’azienda di Cologno Monzese Ibrahimovic avrebbe preso contatti direttamente con l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, chiedendogli la disponibilità a cedergli l’attaccante turco Arda Guler.

Guler, classe 2005, è considerato il miglior under 21 d’Europa insieme a Lamine Yamal del Barcellona. Con l’arrivo nella capitale spagnola di Kylian Mbappé, ingaggiato a parametro zero, lo spazio per il talento turco rischia di restringersi ulteriormente.

Milan, è Guler il sogno di Ibrahimovic: parte la trattativa con il Real

Il Milan vorrebbe approfittare di questa situazione, proponendo al Real Madrid una formula molto simile a quella con cui Brahim Diaz arrivò a Milanello. L’eventuale acquisto di Guler garantirebbe un tocco di fantasia e qualità alla rosa di Fonseca.

La trattativa tra le due società non è ancora decollata, ma sembra ci siano i presupposti per arrivare a un accordo nelle prossime settimane. Il Milan vuole crescere nella prossima stagione, migliorando il proprio rendimento sia in campionato che in Champions. E con Guler sarebbe molto più facile.