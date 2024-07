Ibra, hanno scoperto il tuo mister X: lo prendono a parametro zero | Altro che Morata

Svelato il primo nome per l’attacco milanista. Il giocatore in questione è pronto a trasferirsi a titolo gratuito e a far sognare i tifosi.

Il mercato è aperto ormai da diversi giorni, ma in casa rossonera c’è ancora uno stallo che sembra non riuscire a spostarsi. Dopo aver passato una stagione in sordina il club milanese vuole rinforzarsi a tutti i costi per mettere a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca un organico di valore. In particolar modo però il Diavolo ha bisogno di rinforzi nel reparto offensivo.

L’addio di Olivier Giroud infatti comporta l’obbligo di dover fare un acquisto di primo livello lì davanti, che possa non far rimpiangere il francese e soprattutto riuscire a sorreggere il peso di tutto l’attacco. I nomi che vengono fatti ultimamente da questo punto di vista sono tanti, e in particolar modo nelle ultime ore si è parlato con grande insistenza di Alvaro Morata. Lo spagnolo vuole tornare in Italia, e la bassa clausola presente nel suo contratto è un’ottima chance per il club meneghino.

In realtà però una clamorosa scoperta è stata fatta proprio poco tempo fa, e ha portato alla luce il fatto che Zlatan Ibrahimovic ha per la testa ben altro. Infatti il profilo misterioso per l’attacco milanista non è quello dell’ex Juve e Chelsea, bensì di uno svincolato di lusso pronto a trasferirsi a parametro zero sotto la Madonnina.

Ecco il nome segreto di Ibra

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan per rafforzare la propria batteria di attaccanti sta pensando di mettere sotto contratto Memphis Depay.

Il calciatore olandese è svincolato dopo la scadenza dell’accordo con l’Atletico Madrid, ed è in cerca di una squadra che possa offrirgli un buon contratto e soprattutto la possibilità di giocare ad alti livelli. E il Diavolo sarebbe la soluzione ideale per lui. Allo stesso modo poi anche mister Fonseca apprezzerebbe il suo arrivo, vista la sua duttilità che gli permette di giocare su tutti i fronti del reparto offensivo.

Pista Morata abbandonata?

Nonostante l’interesse nei confronti di Depay, il Milan non abbandona di certo la pista che porta ad Alvaro Morata. L’idea di Ibra e della società è quella di regalarli entrambi al tecnico portoghese.

In questo modo Fonseca avrebbe un reparto offensivo da urlo, che gli consentirà di competere per la vittoria dello scudetto e di poter dire la sua anche in campo europeo.