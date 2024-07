200 milioni di euro: ce li date tutti e due? Il PSG fa l’offerta della vita in Serie A

Il club parigino è pronto a fare follie per due nomi importanti del nostro campionato, che non faranno rimpiangere Kylian Mbappé.

Come ad ogni sessione di trasferimenti, una delle squadre che sarà tra le protagoniste assolute è il PSG. In particolar modo quest’anno, dopo l’addio di Kylian Mbappé, passato a parametro zero al Real Madrid dopo una lunga attesa, l’estate parigina sul fronte mercato si preannuncia ancora più rovente. Sarà necessario infatti trovare un sostituto del fenomeno transalpino.

La lista di nomi in questo senso è molto lunga. Fino ad oggi, con la finestra di trattative che è ormai aperta da più di qualche giorno, si è mosso poco e niente. Complici anche le varie competizioni continentali, Europei e Copa America, tutt’ora in corso, ancora non si è giunti ad una conclusione, e la società dello sceicco Al Khelaifi continua a lavorare in questo senso.

In realtà però qualche passo in avanti nelle scorse ore è stato fatto, e da questo non provengono buone notizie per il nostro campionato. Il club allenato da Luis Enrique infatti non ha messo nel mirino un solo calciatore di Serie A, ma due, per i quali è pronto a spendere la bellezza di 200 milioni di euro. Un’offerta che difficilmente sarà rifiutata vista la sua enorme portata.

Pesca grossa in Serie A del PSG

Uno dei pezzi pregiati del mercato italiano è senza dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha deciso di lasciare il Napoli, e non appena un club pagherà la clausola rescissoria presente nel suo contratto dal valore di ben 130 milioni di euro potrà finalmente fare le valigie.

In realtà fino a questo momento nessuno sembra intenzionato a spendere questa somma, soprattutto a causa dei tanti problemi fisici patiti dal nigeriano nella passata stagione. Tuttavia il PSG sta studiando un piano davvero diabolico che non porterebbe solo l’ex Lille sotto la Torre Eiffel.

Al Khelaifi vuole la coppia d’oro partenopea

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Paolo Bargiggia, il PSG avrebbe messo sul piatto ben 200 milioni di euro per comprare sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia. Un doppio colpo pesante dunque, che andrebbe a soddisfare i tifosi per il post Mbappé.

Nonostante però questa proposta può sembrare mostruosa ed irrifiutabile, il presidente napoletano Aurelio De Laurentiis difficilmente la accetterà. Per cedere entrambi infatti il patron non intende incassare meno di 250 milioni.