Prestito con obbligo di riscatto: sarai tu l’erede di Ciro Immobile | 16 milioni di euro per il bomber della Serie A

La Lazio ha scelto il sostituto del proprio capitano, diretto verso la Turchia, che arriverà nella Capitale per una somma importante.

Nel corso degli ultimi giorni una situazione che pareva impossibile ha preso piede in maniera clamorosa in casa laziale. Ciro Immobile è ad un passo dall’addio. Il bomber ha ricevuto una ricca offerta dalla Turchia, in particolar modo dal Besiktas. Per lui sono pronti due anni di contratto (più opzione per un terzo) su una base di circa 6 mln di euro a stagione.

In realtà per il futuro del capitano biancoceleste nelle ultimissime ore sembrava essersi inserito anche il Como, neopromosso in Serie A e intenzionato a fare grandi investimenti. Tuttavia questa opzione sembra essere svanita nel nulla prima ancora di cominciare. Di conseguenza la società capitolina adesso attende con ansia una proposta da parte del club turco, il quale non appena metterà sul piatto i circa 10 mln di euro richiesti dal presidente Claudio Lotito si porterà a casa il giocatore.

Dal canto loro gli Aquilotti una volta che piazzeranno la cessione del numero 17, dovranno prendere un suo sostituto, In realtà però la dirigenza laziale ha già trovato il nome ideale per rimpiazzare Ciruzzo. Si tratta di un bomber assoluto della Serie A, pronto a far gioire il popolo biancoceleste a suon di gol. Il giocatore in questione arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro.

Ecco il sostituto di Immobile

Da tempo la Lazio ha trovato un accordo con la Salernitana sulla formula e alle cifre elencate in precedenza per l’acquisto di Boulaye Dia. Con la cessione di Immobile ormai in procinto di essere portata a termine, questo affare dovrebbe andare in porto in maniera definitiva.

Non appena l’addio dell’attaccante napoletano sarà completo, i biancocelesti potranno accordarsi con il centravanti granata sullo stipendio e sulla durata del contratto, portando così immediatamente il sostituto del capitano nella Capitale.

Dia pronto al salto di qualità

Due stagioni fa l’ex attaccante del Villareal ha stupito tutti a suon di gol e grandi prestazioni, contribuendo in maniera decisiva alla permanenza in Serie A della Salernitana.

Lo scorso anno invece qualcosa con il club campano si è rotto. Dia voleva andarsene e non è stato accontentato, e in diverse occasioni è finito fuori rosa, passando più tempo fuori squadra che dentro. Adesso per lui può essere arrivato il momento del riscatto, in un grande club che gli farà compiere il salto di qualità.