Si prendono Colpani e gli danno la maglia numero 10: rivoluzione in Serie A | Squadra costruita intorno al Flaco

Il centrocampista del Monza è pronto ad approdare in una nuova realtà al comando di un progetto che lo vede al centro di tutto.

Una delle sorprese principali della scorsa Serie A è stata senza ombra di dubbio Andrea Colpani. Il centrocampista con la maglia del Monza ha disputato tutte le partite stagionali, ma soprattutto ha messo a referto dei numeri a dir poco eccezionali. In campionato infatti ha segnato ben 8 reti, oltre a fornire 4 assist per i suoi compagni. Unico neo è stata la mancata convocazione in nazionale per Euro 2024, scelta ampiamente criticata dagli addetti ai lavori al ct Luciano Spalletti.

Le sue ottime prove come al solito hanno attirato le attenzioni delle big italiane e non solo. Già a gennaio infatti si parlava di alcuni club pronti a scipparlo ai brianzoli, ma non se n’è fatto niente. Lo stesso sta accadendo in questa sessione di trasferimenti estiva, dove fino ad oggi oltre a qualche sondaggio sembra essersi mosso poco.

Appunto però abbiamo detto fino ad oggi. Nelle ultime ore infatti una squadra sembra essersi lanciata a capofitto su di lui per portarselo a casa. L’idea è quella di metterlo al centro del nuovo progetto affidandogli la maglia numero 10 e costruendo la squadra intorno a lui. Una rivoluzione totale dunque per il club in questione e un’investitura pesante invece per il ragazzo.

Ecco chi fa sul serio per Colpani

Sarà un’estate di totale cambiamento in casa Viola. Il club gigliato ha iniziato nominando Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Ma è stato solo l’inizio. Diversi calciatori se ne sono andati già da Firenze, e tanti altri faranno le valigie nei prossimi giorni.

Tra questi però c’è anche un nome a sorpresa pronto ad andarsene. Si tratta di Nico Gonalez. L’esterno argentino, che ha deluso nelle gare importanti (in particolare nella finale di Conference League), non è incedibile, e qualora qualcuno si presentasse con una buona offerta, Rocco Commisso la valuterebbe di certo.

Fuori Nico dentro il Flaco

In caso di addio di Nico Gonzalez, la Fiorentina avrebbe già il sostituto, e si tratta proprio di Andrea Colpani, il quale si andrebbe a prendere proprio la maglia numero 10 che al momento è sulle spalle dell’argentino.

Il Flaco piace tanto alla società toscana e soprattutto a mister Raffaele Palladino, che lo ha lanciato e fatto crescere al Monza, e adesso lo metterebbe volentieri al centro del progetto a Firenze.