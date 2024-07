Inserimento nella notte: Ciro, vuoi venire da noi? Offerta dalla Serie A per Immobile

Svolta clamorosa per il futuro del capitano laziale: una squadra italiana lo ha cercato e si sta facendo avanti sul serio per prenderlo.

Nelle scorse ore una notizia clamorosa ha lasciato senza parole tutta la sponda biancoceleste della Capitale. Ciro Immobile sta per fare le valigie. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il capitano della Lazio ha ricevuto una ricca offerta dal Besiktas (si parla di circa 6 mln di euro a stagione per due anni più opzione per un terzo), e avrebbe già accettato la corte del club turco.

Dal canto suo la Lazio ha fatto spallucce. Sia il presidente Claudio Lotito che il tecnico Marco Baroni hanno glissato sull’argomento, fingendo di non saperne nulla. La realtà però è che non appena i bianconeri busseranno alla porta degli Aquilotti con una proposta sui 10 milioni, la società accetterà di corsa, lasciando così andare il proprio capitano dopo diversi anni.

Ma i colpi di scena sul fronte riguardante il numero 17 laziale non sono affatto finiti qua. Alla corte del Besiktas nelle ultimissime ore si è aggiunta anche quella di un club di Serie A che sembra realmente intenzionato a puntare ancora su di lui e a dargli la chance di rivalsa dopo gli ultimi due anni vissuti non proprio al top della condizione fisica e mentale.

Ecco l’italiana che vuole Immobile

Da quando è stato promosso in Serie A, il Como sta lavorando continuamente sul mercato. L’idea della società è quella di creare una squadra di alto livello, e per fare ciò sta puntando su diversi nomi di esperienza e caratura internazionale, come ad esempio Varane, Hummels, Modric e così via.

L’ultima idea del club che sorge sulle rive del lago però è quella di portare alla corte di mister Fabregas anche Ciro Immobile, calciatore che sa come si fa gol e che può ancora dire la sua ad alti livelli nonostante abbia vissuto un periodo poco fortunato.

Tutto nelle mani del numero 17

Come abbiamo detto Immobile ha già dato l’ok al Besiktas, e attende una mossa dei turchi nei confronti della Lazio. Tuttavia lo scenario riguardante il Como potrebbe fargli cambiare clamorosamente idea.

A questo punto dunque toccherà a lui decidere se finire la carriera in Turchia con un ricco ingaggio per i prossimi anni, oppure se provare a rimettersi in gioco nel nostro campionato prendendo parte ad un progetto molto ambizioso.