Vuoi venire a Como? Fabregas ci prova anche con lui | Arriva insieme con Varane

Il tecnico del club comasco sta provando a comporre un dream team: oltre al centrale francese è in arrivo un altro top player assoluto.

Anche se la Serie A è ancora molto lontana dal suo start, gli appassionati e tutti gli addetti ai lavori stanno già scommettendo su chi possa essere la sorpresa della prossima stagione. Dopo un’attenta analisi non può che essere il Como il club candidato a rivelazione assoluta del campionato che comincerà tra poco più di un mese.

La squadra lombarda neopromossa in Serie A, e che può vantare la proprietà più ricca del calcio italiano, sembra essere intenzionata a fare le cose sul serio. Sono tanti i calciatori di grande livello che vengono accostati. Dopo aver acquistato Andrea Belotti infatti il Como sembra che sia in trattativa con alcuni profili di spessore assoluto. Uno di questi è Raphael Varane.

Il difensore centrale transalpino, campione del mondo con la sua Francia nel 2018 e vincitore di diverse Champions League con la maglia del Real Madrid, è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Manchester United. Il suo acquisto a parametro zero rappresenta una ghiotta occasione per diversi club, ma a fare sul serio fino ad ora sembra essere stato solo il Como, pronto ad offrirgli un buon ingaggio e a metterlo al centro di un progetto ambizioso e in crescita.

Un amico di Varane alla corte di Fabregas

Secondo le ultime indiscrezioni per il momento Varane sta valutando il da farsi, e non è da escludere che nelle prossime ore possa accettare la destinazione comasca. La notizia più clamorosa giunta nelle ultime ore però riguarda il fatto che insieme a lui potrebbe arrivare sulle rive del lago un altro fuoriclasse assoluto, suo grande amico e compagno di squadra.

Stiamo parlando di Casemiro, mediano brasiliano che non scopriamo di certo oggi, e con il quale il centrale difensivo francese ha condiviso lo spogliatoio sia ai tempi del Real Madrid che ai Red Devils.

Il Como sogna in grande

Casemiro è ormai finito sulla lista dei partenti in casa United. A 32 anni però il brasiliano può ancora dire la sua ad alti livelli, e proprio il Como sogna di portarlo alla corte di Cesc Fabregas.

Un affare del genere non sarà semplice soprattutto a causa del ricco ingaggio percepito dal mediano. Tuttavia sperare non costa nulla, e la piazza incrocia le dita per un possibile affare del genere.