Squilla il telefono, è Roberto De Zerbi: Vieni con me al Marsiglia | Lascia la Juve e va in Ligue 1

In foto De Zerbi e alcuni calciatori juventini/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Il nuovo tecnico del club francese vuole a tutti i costi un calciatore della Vecchia Signora, ed è pronto a fare follie per portarlo con sé.

La Juventus sta lavorando con grande intensità sul mercato. Il club bianconero vuole tornare protagonista in patria, dove proverà a vincere uno scudetto che manca ormai da diversi anni dopo la scorpacciata di nove titoli consecutivi. Allo stesso tempo però il club torinese vuole dire la sua anche in campo internazionale, sia nella nuovissima Champions League e sia nella versione originale del Mondiale per Club.

Di conseguenza la campagna acquisti bianconera procede a gonfie vele. Fino ad ora la Vecchia Signora ha già portato a casa Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, mentre è ormai in chiusura la trattativa che farà vestire la maglia juventina a Khephren Thuram. Allo stesso modo poi il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per portare a casa un difensore, dopo che l’affare Calafiori è svanito, un esterno offensivo e il grande sogno di questa sessione, ovvero Teun Koopmeiners.

Oltre ai movimenti in entrata però dalle parti della Continassa ci si sta muovendo parecchio anche per le uscite. Fino ad ora il club bianconero, oltre ai vari addii dovuti alle scadenze di contratto, è riuscito a piazzare un solo esubero, vale a dire Moise Kean, passato alla Fiorentina. Ma oltre a questa tipologia di cessioni ce ne saranno anche altre di livello maggiore.

Juve, si lavora alle cessioni

Per finanziare questa grande campagna acquisti dovranno esserci delle partenze eccellenti. Uno dei nomi ormai messo alla porta è Federico Chiesa. Oltre a lui poi non sono da escludere anche gli addii di alcuni giovani talenti che porterebbero tanti soldi nelle casse del club, su tutti Huijsen e Soulé.

Nelle ultime ore però un altro importante nome dello scacchiere juventino sembra essere finito nel mirino di Roberto De Zerbi, che vorrebbe portarlo con sé nella sua nuova avventura alla guida del Marsiglia.

De Zerbi vuole il suo pupillo

Dopo un paio di stagioni ben al di sotto delle aspettative, Manuel Locatelli non è affatto confermato nella rosa bianconera, e nel caso in cui arrivasse una proposta interessante il club torinese la valuterebbe di certo.

E questa potrebbe giungere direttamente da Marsiglia, dove a fare un tentativo ci sarebbe il suo mentore, Roberto De Zerbi, che lo ha fatto rendere al meglio durante il suo periodo al Sassuolo.