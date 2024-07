Tradimento Kim: torna in Serie A per distruggere i sogni del Napoli | Prestito con obbligo di riscatto

Il centrale difensivo coreano è pronto a rientrare nel nostro campionato dopo la non felice esperienza avuta al Bayern Monaco.

Sembra ormai lontanissimo il periodo in cui il Napoli ha stravinto lo scudetto e ha fatto una grande figura anche in campo europeo sotto la guida di Luciano Spalletti. La scorsa stagione a dir poco fallimentare ha infatti quasi cancellato quanto fatto di buono nell’annata precedente. Oltre dal punto di vista della squadra però anche i giocatori sono sembrati smarriti, senza fame e privi delle qualità che gli hanno fatti emergere nell’annata del tricolore.

La cosa però non è valsa solo per coloro che sono rimasti all’ombra del Vesuvio, ma anche per i partenti. Di sicuro uno degli esempi più lampanti da questo punto di vista riguarda Kim Min Jae. Il colosso coreano infatti è stato ceduto al Bayern Monaco per ben 50 milioni di euro, ma in Baviera non è riuscito mai ad imporsi. Addirittura ai piani alti del club bavarese stanno già pensando di disfarsi di lui.

Per questa ragione dunque nelle ultime ore si stanno facendo avanti diverse ipotesi riguardanti il suo futuro, e una delle principali riguarda un suo clamoroso ritorno in Serie A, dove ad accoglierlo ci sarebbe una grande rivale dei partenopei. Una brutta botta dunque per la piazza e per tutto l’ambiente napoletano.

La big italiana su Kim

Ad approfittare della situazione del 27enne ad oggi sembrano esserci ben due big del nostro campionato. Una è l’Inter, che cerca un grosso profilo per rafforzare la propria retroguardia anche in previsione di un possibile addio di Stefan de Vrij.

L’altra è invece la Juventus, nemica ancora più agguerrita del club azzurro. La Vecchia Signora infatti ha perso ormai la chance di arrivare a Riccardo Calafiori, obiettivo dichiarato per innestare ancora di più il proprio pacchetto arretrato, e non è da escludere che possa ripiegare proprio su Kim.

Operazione fattibile a queste condizioni

Pur di liberarsi del classe 1996 sembrerebbe che il Bayern Monaco sia intenzionato a lasciar partire il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto a cifre consone, indicativamente sui 40 milioni di euro.

A queste condizioni dunque sia la Juventus che l’Inter potranno provare a prenderlo, tra le lacrime di tifosi e ambiente napoletani, i quali vedranno una delle colonne dello scorso scudetto vestire la maglia di una rivale assoluta.