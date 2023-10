Il Venezia, tramite un comunicato, conferma che Idzes si è dovuto fermare a causa di una trombosi venosa.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Venezia FC comunica che il giocatore Jay Idzes è stato colpito da una trombosi venosa con micro embolismo polmonare.

L’intervento dello staff medico arancioneroverde ha consentito, grazie al ricovero nei giorni scorsi presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, di giungere ad una rapida diagnosi e di impostare una terapia adeguata.

Attualmente Idzes è stato dimesso ed è in buone condizioni fisiche. I tempi di recupero per un ritorno all’attività agonistica del difensore classe 2000 saranno definiti nel corso dei prossimi follow up medico sanitari”.