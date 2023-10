Claudio Cassano, attaccante del CIttadella si è espresso ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando del club e delle sue ambizioni.

Di seguito le sue parole:

«Il Cittadella è stata la mia prima scelta. L’ho detto fin da subito al mio procuratore la scorsa estate. Mister Gorini e il direttore Marchetti credono tanto in me e nei giovani. È la piazza giusta per fare bene. L’ambiente è familiare e con il presidente Gabrielli ho un dialogo continuo che mi stimola a fare molto bene. Obiettivo? A livello personale non ho obiettivi, cerco di godermi quello che arriva dal campo. Come squadra mi piacerebbe che disputassimo i playoff».