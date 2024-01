Venezia, Niederauer: «Ho un nuovo socio. Nostro mercato chiuso»

Il patron del Venezia Duncan Niederauer attraverso una nota ha annunciato l’ingresso di un nuovo socio ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Alcuni dei gruppi attuali nel nostro club verranno affiancati da altri gruppi. Io e il mio gruppo di investimento avremo il 60%, il nuovo gruppo avrà il 40%. Rimarremo con la maggioranza del club. Per quanto riguarda il mercato la nostra situazione è completamente diversa rispetto allo scorso anno. Abbiamo lavorato a fondo per risollevare la squadra, in estate abbiamo comprato Lella, Altare, Idzes, Gytkjaer e vedo una squadra forte. Svoboda e Idzes li recuperiamo per la seconda parte della stagione, sabato è stata la prima partita in cui abbiamo avuto tutti a disposizione. Non abbiamo bisogno di rinforzi. Il ban della Fifa al mercato? Si tratta di un’acquisizione di un giocatore da parte di un club internazionale, stiamo risolvendo la questione che non ci preoccupa minimamente. Da quest’estate tutto sarà risolto e potremo tornare a fare mercato».