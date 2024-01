Garzya: «Bari, quella contro il Palermo sarà una gara importante»

L’ex capitano del Bari, Gigi Garzya, è stato intervistato da “Tmw Radio” soffermandosi sui galletti.

«La Reggiana è andata a Bari senza elementi importanti. Aveva i giocatori contati e ha fatto una bellissima partita. Ha meritato di vincere. I tifosi del Bari sono molto delusi e questa sconfitta ha portato alla contestazione. Manca proprio un giocatore che fa gol e si butta negli spazi. Il Bari ha tutti giocatori simili. È stata una squadra allestita male. Tutti si aspettavano una squadra diversa dopo aver sfiorato la Serie A. Bari merita qualcosina in più della Serie B. Mancano tanti giocatori. La differenza è tutta lì. Caprile, Folorunsho e altri che ora fanno la Serie A, non sono stati sostituiti a dovere. Secondo me una partita importante sarà quella di Palermo. Si trova in una situazione di classifica strana e se dovesse perdere il Bari rischierebbe di trovarsi a 3 punti dalla zona playout. Il campionato poi ora si fa ancora più duro, mi auguro possa far risultato».