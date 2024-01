Venezia, Gytkjaer: «Abbiamo una squadra forte, vogliamo tornare a vincere»

L’attaccante del Venezia, Christian Gytkjaer, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su vari temi.

Ecco qualche estratto:

«Il morale della squadra è sempre alto, ci sentiamo pronti per la prossima gara. Una sconfitta come quella con il Cosenza non deve più succedere, il campionato però è ancora lungo; bisogna evitare gli errori fatti e concentrarci sul lavoro quotidiano. Abbiamo subito diversi gol ultimamente ma nel calcio moderno si difende in undici e si attacca in undici, per questo lavoriamo tutti i giorni in allenamento per migliorare noi stessi e farci trovare pronti per la prossima sfida. Il girone di ritorno è diverso rispetto all’andata perché ci sono squadre che lottano per salvarsi e affrontarle in questo periodo ha un peso diverso rispetto all’inizio della stagione. Siamo ancora in alto, il campionato è lungo e abbiamo un’ottima opportunità per rifarci sabato. La Serie B è sempre complicata, la Ternana è una squadra forte con tanta qualità quindi dobbiamo essere pronti al 100% per fare un buon risultato. Non c’è un segreto per vincere, bisogna solo lavorare duro durante tutto l’anno. Non guardo le altre squadre, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite e stare concentrati su noi stessi. In un campionato complicato come questo serve l’aiuto di tutti i giocatori della rosa perché questo fa la differenza, specialmente nella seconda parte di stagione. Abbiamo una squadra forte, anche chi non gioca spesso ha tanta voglia di dimostrare e vogliamo tornare a vincere. Per me essere qui a Venezia è una bella opportunità e un’esperienza, voglio vivere la città appieno».