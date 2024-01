Il Catanzaro cerca un attaccante. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale sono stati fatti alcuni sondaggi per Moro e Maric, ma il nome nuovo e a sorpresa è quello di Manuel De Luca, classe 1998, punta centrale in uscita dalla Samp.

Ci sono stati contatti approfonditi con il sì dell’attaccante: il Catanzaro lavora per il prestito, De Luca ha dato apertura al trasferimento.