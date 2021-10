Nuovo rinforzo in arrivo per il Venezia.

Come si legge sul sito ufficiale di “Sky Sport” il club lagunare ha chiuso per lo svincolato Sergio Romero. Un portiere d’esperienza, svincolato, per la squadra arancioneroverde, che ha deciso di andare sull’argentino per regalare un’alternativa in più tra i pali a Zanetti.