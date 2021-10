Il Palermo ha raggiunto un accordo con l’Amat per la custodia delle biciclette durante le partite interne dei rosanero.

La zona individuata si trova proprio nei pressi della cupola accanto allo stadio, dove verrà allestito un deposito biciclette, gestito da personale Amat, in maniera tale da dare la possibilità a tutti coloro che andranno allo stadio in bicicletta di poter lasciare il proprio mezzo in sicurezza pagando 2 euro per tutto il periodo della partita.

L’iniziativa verrà presentata domani alle ore 10.30 alla presenza dei vertici di Amat e dell’amministratore delegato della società rosanero, Rinaldo Sagramola.