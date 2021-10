L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma su Dazn e sullo scandalo degli ascolti gonfiati.

Secondo i dati analizzati dal quotidiano in questione, infatti, dall’inizio del campionato ci sono quasi 8 milioni di spettatori “fantasma “: esistono per Dazn, che gli ascolti se li calcola da sola, ma non per Auditel, ente certificato che li rileva da 30 anni.

Una media del 50% in più a giornata. La differenza fra una Serie A ancora seguita, apprezzata, tifata, e un calcio italiano abbandonato pure dai suoi fan, che viene guardato di meno, e quindi ha meno valore.