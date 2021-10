Il quotidiano spagnolo “Marca” titola con un “Bravissima Espana” la prima pagine dopo la vittoria di ieri della Spagna contro l’Italia.

Un titolo in cui c’è tutto l’orgoglio della stampa spagnola per la prestazione delle “furie rosse” capaci di espugnare San Siro, battere…l’imbattibile Italia e centrare la finale di Nations League fissata per domenica, ancora al Meazza, contro la vincente di Belgio-Francia, seconda semifinale in programma questa sera a Torino.