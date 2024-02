Venezia: da Cerberus pronti 25 milioni per il 40% delle quote societarie

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulla società del club con le voci che continuano a rincorrersi sull’ingresso del fondo di investimento Cerberus nella compagine societaria con una quota di minoranza delle quote.

Il gruppo statunitense metterebbe sul piatto 25 milioni di euro per fronteggiare una situazione debitoria che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Quella cifra servirebbe all’acquisto del 40% delle azioni con la due diligence che è attualmente in corso e le firme che sono previste per metà marzo. Se la trattativa dovesse andare nella direzione giusta non è detto che si potrebbe passare dal 40% al 60% diventando così azionista di maggioranza. Nel mentre è stato scongiurato un terzo ban dalla FIFA.

“Tutte queste voci vengono create ad arte da persone che facevano parte della precedente gestione. – fanno sapere dalla società neroverde come si legge sul quotidiano – Non c’è un terzo ban, ma anche se ci fosse, bisognerebbe pagarli tutti entro il 20 giugno pena la mancata iscrizione al prossimo campionato. Quando pagheremo le rate di Cuisance ed Henry potremo fare subito mercato, mentre con le altre scadenze federali siamo in regola. Se non avessimo adempiuto a questi pagamenti avemmo già dei punti di penalizzazione”