Serie B, Castellini: «Palermo tra le squadre costruite per la promozione diretta»

Marcello Castellini, ex difensore del Parma, è intervenuto ai microfoni di ParmaLive.com per dare un suo parere sulla sfida di domani tra i ducali e il Como. Di seguito le sue parole e sulla lotta promozione:

«Innanzitutto spero che Como-Parma sia una bella gara: sono uno sportivo, mi piace vedere le belle partite, questo è il primo auspicio. Credo che questa non sarà ancora una partita fondamentale per le posizioni finali. Qualora il Parma riuscisse a fare bottino pieno, sicuramente sarebbe una vittoria importante, che non taglierebbe completamente fuori la squadra lombarda dalle prime posizioni. La squadra che rischia maggiormente è quella lariana, al contrario di quella crociata, a cui anche il risultato di un pari potrebbe andar bene. Al Sinigaglia ci sarà una partita difficile: il Parma è forte ma anche il Como è allestito bene. Penso che Como-Parma sia una partita difficile da pronosticare, ma sarà sicuramente una bella partita».

Sulla lotta per la Serie A:

«Il campionato di Serie B è estremamente difficile e lungo. Mancano 13 partite, credo che Parma e Cremonese stiano rispettando le aspettative; al contempo il Palermo, il Venezia e il Como sono vicine al secondo posto e penso che stiano lottando per ambire alla promozione. Secondo me queste sono tutte squadre costruite con lo scopo di ottenere la promozione in maniera diretta. Il Parma ha 8 punti di vantaggio sulla seconda, le altre seguono a un punto di distanza».