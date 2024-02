Cremonese-Palermo: attesi 2.410 tifosi rosanero nel settore ospiti. Il dato

Si prevede uno Zini gremito per Cremonese-Palermo, uno dei match-clou della 26esima giornata di Serie B. Come riporta Cuoregrigiorosso.com, l’ufficio stampa della società lombarda comunica che sono stati venduti 6.752 biglietti, di cui 2.410 ospiti per un totale di 12.785. Un dato non definitivo in quanto, nella giornata di domani sarà possibile acquistare gli ultimi biglietti presso i botteghini dello stadio dalle 10:30 alle 12.

