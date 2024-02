Palermo: terza edizione di “Fattore campo”, in palio gadget ed esperienze uniche (FOTO)

BKTpremia, concorso ufficiale della Lega Serie B, promuove la terza edizione del contest “Fattore campo”. Attraverso i propri profili social, il Palermo comunica le informazioni e le modalità di partecipazione:

«BKTpremia è il concorso ufficiale della #SerieBKT, ideato dal title sponsor @bkt_tires, che ti accompagna lungo le giornate di campionato. Gioca al BKTpremia, in palio per te ci sono gadget ed esperienze uniche! Vinci anche per la tua città! Partecipando, aiuterai il progetto della tua città a vincere Fattore Campo, l’iniziativa di BKT che riqualifica spazi sportivi e aree gioco nei comuni della Serie BKT. Mettiti in gioco e #LasciailSegno!»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)