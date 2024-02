Serie B, Sampdoria corsara a Cosenza: 1-2 il risultato finale. La classifica aggiornata

L’anticipo della 26esima giornata di Serie B tra Cosenza e Sampdoria si conclude con il risultato di 1-2. Nel primo tempo i blucerchiati vanno in vantaggio di due reti grazie alle firme di Darboe e De Luca. Nella ripresa Frabotta riapre il match ma non basta per evitare la sconfitta interna dei rossoblu.

Ecco la classifica aggiornata:

Parma 54

Cremonese 46

Palermo 45

Venezia 45

Como 45

Catanzaro 39

Cittadella 36

Modena 34

Brescia 33

Bari 33

Cosenza 32

Sampdoria 31

Pisa 30

Reggiana 30

Sudtirol 28

Ternana 25

Spezia 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20