Venezia, Antonelli: «Vivarini? Ci piace»

Durante l’intervista concessa alla Tv di Pescara, il ds del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato del tema tecnico esprimendosi su Vanoli e su Vivarini.

Ecco le sue parole:

«Lo ringraziamo per il grandissimo lavoro svolto, abbiamo lavorato bene. Ora ne troveremo un altro. Forse me lo aspettavo perché comunque già nel rinnovo avevamo messo una clausola di uscita, questo è il calcio. Venezia è una piazza dove bisogna venire e lavorare sodo, se non c’è più la motivazione è giusto che si vada. Credo che la motivazione è tutto, cercheremo un altro tecnico. Vivarini? Ho un ottimo ricordo, quest’anno ha fatto molto bene, come identikit ci sta. Oggi Venezia ha la possibilità di mettere in vetrina non solo giocatori ma anche allenatori, grazie del suggerimento».