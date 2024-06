Corriere dello Sport: “Samp su Gennaro Borrelli. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Il ds Roberto Gemmi ha accettato l’offerta dell’Empoli. Il ds ha aspettato il Cosenza ma ha colto al volo l’opportunità della A. Il presidente Guarascio sperava nei playoff, considerata la qualità della rosa. Oraha bisogno di un ds che dovrà rifondare la squadra. Radio mercato parla di un interesse del Cosenza, tra gli altri, per Peppe Ursino, che ha fatto le fortune del Crotone e che potrebbe legarsi al Cosenza in qualità di coordinatore dell’area tecnica. A quel punto ci sarebbe da scegliere un direttore sportivo che potrebbe arrivare da un settore giovanile di A.

I tifosi son in allarme per il futuro di Gennaro Tutino che a suon di gol ha portato il Cosenza a lottare per i playoff. Per la panchina della Reggiana, con Alessandro Nesta al Monza, c’è Fabio Caserta, fino a metà marzo al Cosenza. Ignazio Abate, era alla Milan Primavera, Massimo Donati del Legnago, Roberto Breda, Marco Zaffaroni e Cristian Bucchi le alternative. intanto, prime operazioni di mercato. Il Cittadella ha ingaggiato Edoardo Masciangelo (28), era al Benevento, interessa Oliver Urso (25) del Novara. La Samp per l’attacco va su Gennaro Borrelli (24), in uscita dal Brescia ma del Frosinone.