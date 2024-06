Corriere dello Sport: “Venezia, prende quota Vivarini. Tra Empoli e Cagliari intrigo Nicola, in A si accende il mercato degli allenatori”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul valzer di allenatori in Serie A.

Ancora dinamico ed emozionante. All’ultimo giro di ballo, il valzer delle panchine regala altre sorprese e sussulti. Ad esempio il Cagliari è immerso in una riflessione profonda che ha portato a considerare anche Davide Nicola. C’è da dire, a questo proposito, che il rinnovo per lui era scattato automaticamente con la salvezza acquisita da parte dell’Empoli. Ma potrebbe esserci un’angolatura nuova da cui guardare la situazione: al tecnico piemontese non dispiacerebbe affatto l’idea che in virtù dei risultati raggiunti e della valorizzazione di alcuni elementi della rosa dei toscani, quell’accordo possa essere ritoccato ottenendo un riconoscimento del suo lavoro da parte della società.

L’Empoli è però sicuro della sua permanenza. Intanto, i sardi proseguono con il casting che coinvolge ancora alcuni allenatori vincolati e un nome top secret. Paulo Sousa? L’allenatore portoghese si è offerto ribadendo a più riprese il suo desiderio di tornare in Italia, ma il suo nome non ha riscosso i consensi di tutti. O meglio: i pensieri iniziali non hanno dato seguito a dei contatti approfonditi. Per questo a Cagliari, dove ovviamente c’è molta attesa per il post Ranieri, preferiscono approfondire altri profili (c’è stato un ragionamento anche su Andreazzoli e Calzona, ora all’Europeo con la Slovacchia) prima di percorrere un’unica strada.

FUMATA BIANCA ATTESA. Intanto, il Verona prosegue per la propria via dopo l’accordo raggiunto con Paolo Zanetti. Ieri il tecnico ha parlato con l’Empoli per risolvere il proprio contratto ed impostare il nuovo lavoro con l’Hellas, con cui dialoga da tempo per il post Marco Baroni. Con Paolo Vanoli invece promesso sposo del Torino, il Venezia si è trovato costretto già da alcune settimane a pianificare il futuro in A con un nuovo condottiero. Così, dopo i contatti con Roberto D’Aversa, ha ripreso quota la pista Vincenzo Vivarini, autore di una stagione importante con il Catanzaro in serie B e al centro di diverse voci in questi giorni. Puntualizzazione su Vanoli: non sono mancati i momenti di tensione tra Venezia e Torino per liberare l’ex difensore, che nel contratto ha una clausola da 1 milione di euro. I granata sono partiti offrendo una calciatore, ma la società neopromossa è stata chiara sull’argomento ribadendo la volontà di incassare del cash.

CASTING ALLARGATO. Riflessioni anche a Udine dopo l’incontro tra l’agente di Fabio Cannavaro, Federico Pastorello, e i bianconeri. Che hanno lavorato su più tavoli in questo periodo valutando anche gli altri candidati Eusebio Di Francesco e Vivarini. A Udine, intanto, può tornare da dirigente Gokhan Inler, fresco diesse. Di Francesco punta alla permanenza in A, ma in assenza di proposte dalla massima serie il Frosinone sarebbe orientato a fargli una nuova proposta. La prossima settimana, al ritorno dall’America, Alessandro Nesta firmerà il suo contratto con il Monza. «Certi amori non finiscono», il commento in merito di Adriano Galliani durante la presentazione del libro su Silvio Berlusconi “C’è solo un presidente”. L’intesa è stata raggiunta nei giorni scorsi su base annuale con opzione per un’altra stagione. Chiusura su Ivan Juric: l’ex tecnico del Torino, libero sul mercato, ha ricevuto anche una proposta dall’Hajduk Spalato.