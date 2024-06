Corriere dello Sport: “Idea Sanchez per il Como. Parma richiama Mirante. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Como sogna in grande nell’anno del ritorno in serie A. C’è infatti la volontà di stupire con nomi importanti e giocatori esperti in grado di aiutare Cesc Fabregas a salvare la squadra. Così, dopo i contatti con Andrea Pinamonti e Andrea Belotti, i Lariani pensano anche al colpo Alexis Sanchez. Libero dopo la seconda esperienza all’Inter, il cileno è alla ricerca di una nuova squadra, ma per la società neopromossa (disposta a pagare l’ingaggio del Niño Maravilla sui 2 milioni a stagione) non sarà facile battere la concorrenza rappresentata da Udinese, River e club brasiliani. A centrocampo, invece, i nomi sul taccuino restano sempre gli stessi: Stefano Sensi e Daniel Boloca.

RITORNO. C’è una suggestione anche per il Parma. E ci riferiamo al possibile ritorno di Antonio Mirante (40). L’ex portiere del Milan non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro dopo l’addio ai rossoneri. Per questo in Emilia, dove il primo colpo è stato Emanuele Valeri a zero, si vocifera di un’operazione come back per il ruolo di secondo.

NIANG SALUTA. Attesi diversi cambiamenti anche ad Empoli. Ieri, attraverso i propri profili social, M’Baye Niang ha detto addio. L’attaccante francese non ha raggiunto i numeri per la conferma e così ieri ha postato una storia di saluti. «Grazie azzurri, non vi dimenticherò mai», le sue parole. Con l’attesa partenza di Teun Koopmeiners, in parola con la Juventus, l’Atalanta non pensa anche alla cessione di Ederson per il quale già a gennaio sono arrivate offerte importanti dalla Premier League. Di certo, da quanto trapela, gli estimatori per il centrocampista brasiliano non mancano tanto che anche in Inghilterra pure Arsenal, Liverpool e Newcastle sono a conoscenza del prezzo fissato dalla Dea. Percassi e Gasp potrebbero prendere in esame offerte a partire dai 50 milioni di euro.

STRATEGIE. Passiamo al Lecce, perché questi sono giorni degli incontri tra il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani. Le parti stanno pianificando il futuro e il mercato che, secondo i primi segnali, prevede la conferma di Patrick Dorgu e la possibile cessione di Valentin Gendrey, in caso di offerte definite irrinunciabili. Sul futuro del Monza si è espresso invece direttamente il presidente Paolo Berlusconi: «Mio fratello Silvio era molto legato al Milan anche quando ha preso il Monza e ha fatto qualcosa dove nessuno era mai riuscito portandolo in Serie A. Adesso siamo a metà classifica, il presente è questo. Il futuro chissà». Chiusura sul Cagliari. I sardi hanno confermato la volontà di non riscattare alla cifre fissate (4 milioni di euro) Gaetano Oristanio. L’operazione potrebbe essere effettuata quindi solo con uno sconto, ma per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter non mancano comunque le offerte.