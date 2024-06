Gazzetta dello Sport: “Genoa, asta per Coda: Modena e Palermo in vantaggio”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato del Genoa e in particolar su Coda seguito da Modena e Palermo.

Operazione attacco. In attesa di definire il futuro di Gudmundsson, l’a.d. Blazquez e il diesse Ottolini cercano di mettere le basi sul nuovo reparto offensivo. Si lavora da tempo al rinnovo del contratto di Ekuban, che andrà rimodulato a livello economico, mentre il club rossoblù è intenzionato a mantenere in rosa Vitinha.

Il portoghese, di proprietà dell’Olympique Marsiglia (club con cui la dirigenza del Grifone è in ottimi rapporti), può essere riscattato a 25 milioni, ma a Genova l’idea sarebbe quella di provare a rinnovare il prestito, visto il rendimento in crescita dell’attaccante sul finire della stagione. L’idea, poi, è quella di dare fiducia anche al giovane Accornero.

Asta Intanto è rientrato alla base Coda (17 gol in 39 presenze, playoff compresi, nell’ultima stagione alla Cremonese) e per lui si è già scatenata un’asta. Modena e Palermo (oltre agli stessi lombardi, che hanno ad oggi una prelazione) sono i club in vantaggio per aggiudicarsi la punta.