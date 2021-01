Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Dispiaciuto per essere sostituito? Il mister fa delle scelte. Sa quando toglierci. Tutti vorremmo stare in campo per 90′, ma se lui sceglie così dobbiamo uscire.





Tutti quelli che sono in questa squadra hanno dimostrato di saper giocare, quindi non penso ci sia bisogno di qualcuno più incisivo».