Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Cosa può essere migliorato? Io penso che il mister sappia bene quello che deve fare e dire. Ci ha spronato a stare sul pezzo. Noi dobbiamo prendere questa sconfitta nella maniera giusta e da domani lavorare ancora più intensamente.





Come si esce da questa situazione per lottare ai vertici? Io conosco solo la parola lavoro. Non dobbiamo guardare la classifica e fare proclami perché non portano da nessuna parte. Pensiamo alla gara di domenica. non pensiamo a dove potremo essere alla fine dell’anno. Il campionato è difficile e dobbiamo entrare in tutte le gare con il piglio giusto».