Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Rammarico per non avere concretizzato altre occasioni avute ? Avrei preferito il gol fosse servito per trovare la vittoria. siamo qui a leccarci le ferite. La squadra è unita per cercare un risultato importante la settimana prossima e vedere insieme al mister cosa abbiamo sbagliato. Cosa è successo tra primo e secondo tempo? forse c’è stato un calo mentale perché fisicamente stiamo bene. non siamo entrati con il piglio giusto. nel primo tempo abbiamo creato delle difficoltà, forse siamo entrati timorosi e ci siamo abbassati. Bisognerà migliorare questa cosa con le direttive del mister».