Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Fare un discorso su Bari e Ternana è sbagliato a prescindere. Se la stampa ci vuole aiutare non deve più far domande su Bari e Ternana, perché noi abbiamo bisogno di pensare una partita per volta altrimenti è uno spreco di energie.





Abbiamo bisogno di trovare noi stessi, di lavorare su noi stessi. Questo oggi è il nostro campionato e la nostra classifica e dobbiamo fare in modo che si vengano a creare le componenti come atteggiamento e spirito aggressivo. Dobbiamo avere la voglia di non accettare la sconfitta, con le unghie e con i denti non dobbiamo accettarla. Ed è per questo che dico che dobbiamo lavorare su di noi, senza perdere energie pensando ad altri.

Lancini e Somma hanno giocato insieme già qualche anno fa, si conoscono bene. C’è ancora da lavorare perché vengono da infortuni e dal Covid, ma oggi non sono solo loro due, è stato un insieme di cose a farci sbandare. Floriano? E’ rientrato in settimana, quando sta bene il suo apporto può essere importante».