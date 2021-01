Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Palla persa a centrocampo che diventa gol? Non so se è un campanello d’allarme, ne abbiamo persi tanti a centrocampo perché siamo stati lenti e macchinosi e ci siamo fatti trovare scoperti.





Questo non può succedere se sei in vantaggio. In parte abbiamo già analizzato gli errori, ci sono errori di reparto e verranno analizzati. Abbiamo avuto un po’ di lentezza soprattutto nelle situazioni in cui dovevamo attaccare noi e invece abbiamo perso palla.

Punta più esperta di Lucca avrebbe dato esito diverso? Le caratteristiche delle nostre prime punte sono simili, Lucca ha fatto una buona partita e ha creato delle occasioni. Non è una questione individuale, non c’è da colpevolizzare ma da accelerare la manovra. I cambi nel finale sono stati fatti per vincere e avere equilibri, tante volte ci hanno dato la vittoria e stavolta no. Ma non mi faccio mai influenzare, è facile parlare a bocce ferme. Dovevamo dare a prescindere qualcosa in più. Tutti i cambi sono stati fatti in maniera logica».