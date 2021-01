Al termine del match perso in casa contro la Virtus Francavilla per 2-1, l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

Queste alcune sue dichiarazioni: «Come mai Rauti in panchina? Non nasce come esterno di un attacco 3, glielo chiediamo noi. Kanoute sta bene, ha fatto questo ruolo per anni.





Non è una questione di uomini, anche perché poi Rauti è entrato. Non abbiamo perso perché abbiamo sbagliato un gol, ma dobbiamo andare a vedere cosa è successo nel secondo tempo quando siamo stati remissivi e sbandati. E’ una questione di atteggiamento, non di uomini perché anche con i cambi non ci siamo riusciti».