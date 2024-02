Valente presenta Sudtirol-Venezia: «Affrontiamo avversario difficile da battere»

Federico Valente, tecnico del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia.

Di seguito le sue parole:

«Questa è stata una settimana corta, considerando la lunga trasferta di Ascoli: cercheremo comunque di arrivare con la giusta condizione fisica come domenica scorsa. Gli infortunati? El Kaouakibi non sarà a disposizione a causa di una botta sulla coscia. Molina torna tra i convocati: troppo presto per farlo partire dall’inizio dopo un infortunio muscolare, attualmente ha 20 minuti buoni sulle gambe. Il Venezia nonostante la perdita di Johnsen, resta un avversario molto forte e difficile da battere, hanno tanti giocatori fisici con tante qualità individuali, loro giocano molto palla a terra e dunque dovremo essere bravi a non lasciare troppi spazi dietro. Kurtic? E’ appena guarito dalla febbre, credo che sarà dalla partita. Cosa manca per dare la continuità? Il lavoro è fondamentale: bisogna dare sempre il massimo durante la settimana, sto vedendo dei grossi miglioramenti da parte di tutti. Tait? Ha un po’ di raffreddore ma niente di grave; è il nostro capitano, quando è in campo è molto importante per noi. Masiello? Non è al top della condizione, valuterò domani. Rover e Vinetot? Spero di recuperarli entro una settimana-dieci giorni».