Spezia, Vignali: «Domenica servono cuore e grinta»

Luca Vignali, ha parlato durante un evento organizzato presso lo store ufficiale degli aquilotti.

Di seguito le sue parole:

«Ho trovato un bel clima nel mio ritorno a Spezia, anche nello spogliatoio. Sicuramente la situazione di classifica è un po’ difficile, ma si è creato un bel gruppo anche con i nuovi e stiamo lavorando bene. Domenica dovremo fare una partita di grinta e di cuore come quella che abbiamo messo in campo contro il Catanzaro e dovremo fare di tutto per portare a casa i tre punti».